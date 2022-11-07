В Тульской области «Шеви» сбила несовершеннолетнего мотоциклиста Фото: материалы пресс-служб

5 ноября в 16:15 на 5-м километре автодороги «автоподъезд к шахте Песоченская» Суворовского района 39-летний мужчина за рулем «Шевроле Нива» не уступил дорогу пользующемуся преимуществом в движении мотоциклу «Урал М67-36» под управлением 17-летнего юноши.

В результате ДТП мотоциклист, не имевших водительских прав, госпитализирован с различными травмами. На момент происшествия он находился без мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован.