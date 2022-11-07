48 нетрезвых водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции Тульской области за минувший уик-энд Фото: материалы пресс-служб

За управление в состоянии опьянения были задержаны 24 водителя. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования еще 19 человек.

Без водительских прав при этом были пойманы еще трое. В отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы по 264.1 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в отношении четырех человек составлены протоколы об административном правонарушении за вождение заведомо лишенными прав.