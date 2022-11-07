«Ростелеком» в Липецке открыл федеральный контакт-центр для крупных корпоративных клиентов
Переход на единый номер обслуживания всех крупных компаний провели бесшовно. Благодаря созданию нового контакт-центра количество вопросов, решенных с первого звонка, выросло до 81 %. Если заявку требуется переадресовать техническим специалистам второй линии, сотрудники линии отслеживают результат обращения.
Владимир Волков, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком»:
«От наших клиентов зависят целые регионы и отрасли экономики. Цифровые сервисы “Ростелекома” делают их работу эффективнее и помогают защититься от киберугроз. Мы создали единое окно для техподдержки пользователей всех наших продуктов. В итоге количество клиентов, оценивших работу сотрудников на отлично, увеличилось в три раза».
«Ростелеком» в Липецке открыл федеральный контакт-центр для крупных корпоративных клиентов
Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:
«Ростелеком» в Липецке открыл федеральный контакт-центр для крупных корпоративных клиентов
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