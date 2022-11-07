Дмитрию Козлову, погибшему в ходе СВО, в Узловой открыли мемориальную доску Фото: соцсети

Открытие мемориальной доски выпускнику Дмитрию Козлову, погибшему в ходе специальной военной операции, прошло в техникуме железнодорожного транспорта имени Б. Ф. Сафонова. Дмитрий Козлов родился в 1997 году в деревне Кондуки Узловского района Тульской области. Был участником СВО, погиб в мае. Посмертно награжден орденом Мужества.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу героя, Владимиру Козлову. Участники митинга почтили память земляка минутой молчания, и возложили цветы к мемориальной доске.