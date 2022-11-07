Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 7:18

Дмитрию Козлову, погибшему в ходе СВО, в Узловой открыли мемориальную доску

Информация об этом появилась в социальной сети
Игорь КОПЫТОВ
Дмитрию Козлову, погибшему в ходе СВО, в Узловой открыли мемориальную доску

Дмитрию Козлову, погибшему в ходе СВО, в Узловой открыли мемориальную доску

Фото: соцсети

Открытие мемориальной доски выпускнику Дмитрию Козлову, погибшему в ходе специальной военной операции, прошло в техникуме железнодорожного транспорта имени Б. Ф. Сафонова. Дмитрий Козлов родился в 1997 году в деревне Кондуки Узловского района Тульской области. Был участником СВО, погиб в мае. Посмертно награжден орденом Мужества.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу героя, Владимиру Козлову. Участники митинга почтили память земляка минутой молчания, и возложили цветы к мемориальной доске.