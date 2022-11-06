Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2022 10:00

Новые жертвы мошенников в Тульской области

4 новых пострадавших за последние сутки
Источник:kp.ru
Новые жертвы мошенников в Тульской области

Новые жертвы мошенников в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно о новых случаях мошенничества в Тульской области. Жителей города обманули на 578 тыс. рублей.

Главной жертвой стал 26-летний медицинский работник, который поверил звонившему ему мошеннику и, взяв кредит на 508 тыс. рублей, перевёл деньги неизвестному.

36-летняя жительница Тулы увидела объявление в соц. сетях, в котором обещали дополнительный доход. В конченом итоге, женщину обманули на 34 тыс. рублей

29-летняя девушка, решившая оформить полис «ОСАГО», наткнулась в интернете на мошенников, и потеряла 18 тыс. рублей

Пенсионерка из Липок купила 3 банки мёда. Продавцы оказались аферистами и обманули пожилую женщину на 18 тыс. рублей. Об этом она поняла только после их ухода.

Полицейские устанавливают личность злоумышленников.