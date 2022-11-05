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НовостиОбщество5 ноября 2022 13:00

В Тульской области скорую вызывали более 37 тыс. раз

Статистика за октябрь
Источник:kp.ru
В Тульской области скорую вызывали более 37 тыс. раз

В Тульской области скорую вызывали более 37 тыс. раз

Фото: Алексей ФОКИН

По данным минздрава, за октябрь 2022 года жители Тульской области вызывали скорую 37770 раз. Каждый день работало 140 бригад, которые выполняли по 7-8 вызовов. По статистике, это на 18% меньше, чем за сентябрь. В среднем скорая помощь приезжала за 13 минут.

Наиболее частыми вызовами стало заболевание сердечно-сосудистой системы. Болезни пищеварительной системы и различные травмы располагаются на втором месте. При случаешь ДТП скорая помощь помогла 197 пострадавшим.