В Тульской области скорую вызывали более 37 тыс. раз Фото: Алексей ФОКИН

По данным минздрава, за октябрь 2022 года жители Тульской области вызывали скорую 37770 раз. Каждый день работало 140 бригад, которые выполняли по 7-8 вызовов. По статистике, это на 18% меньше, чем за сентябрь. В среднем скорая помощь приезжала за 13 минут.

Наиболее частыми вызовами стало заболевание сердечно-сосудистой системы. Болезни пищеварительной системы и различные травмы располагаются на втором месте. При случаешь ДТП скорая помощь помогла 197 пострадавшим.