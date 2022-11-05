Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 ноября 2022 9:00

19 человек пострадали в результате ДТП

В Богородицком районе Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
Источник:kp.ru
19 человек пострадали в результате ДТП

19 человек пострадали в результате ДТП

Фото: материалы пресс-служб

5 ноября, в 21:45 в Тульской области произошло ДТП. Транспортное средство, перевозившее 40 человек, ехало из Рязани в Старый Оскол. По предварительной информации, автобус перевернулся после столкновения с разделительным ограждением.

В результате аварии пострадало 19 человек, 13 из них госпитализированы. Оставшихся пассажиров обеспечили питанием, и предоставили транспортное средство до места назначения.

Для ликвидации последствий ДТП задействованы все оперативные службы.