19 человек пострадали в результате ДТП Фото: материалы пресс-служб

5 ноября, в 21:45 в Тульской области произошло ДТП. Транспортное средство, перевозившее 40 человек, ехало из Рязани в Старый Оскол. По предварительной информации, автобус перевернулся после столкновения с разделительным ограждением.

В результате аварии пострадало 19 человек, 13 из них госпитализированы. Оставшихся пассажиров обеспечили питанием, и предоставили транспортное средство до места назначения.

Для ликвидации последствий ДТП задействованы все оперативные службы.