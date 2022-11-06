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НовостиОбщество6 ноября 2022 13:00

Кому в Туле 7 ноября отключат газ для профилактических работ

Стал известен график технического обслуживания газового оборудования с временной приостановкой газа
Игорь КОПЫТОВ
Кому в Туле 7 ноября отключат газ для профилактических работ

Кому в Туле 7 ноября отключат газ для профилактических работ

Фото: Алексей ФОКИН

Так, 7 ноября с 10:00 до 17:00 работы пройдут на ул. Металлургов, 18, 75, ул. Кутузова, 88б.

А с 12:00 до 18:00 без газа будут жильцы домов на ул. Тургеневская, 74/114, ул. Л.Толстого, 114/74.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.