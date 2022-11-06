Кому в Туле 7 ноября отключат газ для профилактических работ
Фото: Алексей ФОКИН
Так, 7 ноября с 10:00 до 17:00 работы пройдут на ул. Металлургов, 18, 75, ул. Кутузова, 88б.
А с 12:00 до 18:00 без газа будут жильцы домов на ул. Тургеневская, 74/114, ул. Л.Толстого, 114/74.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.