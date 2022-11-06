Два года лишения свободы получил курьер телефонных мошенников в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 18 июля житель города Воронежа, находясь в сговоре с неустановленными следствием лицами, забрал у 90-летней жительницы Ефремова 900 тысяч рублей, которые та согласилась передать за избежание последней уголовной ответственности соучастникам обвиняемого, сообщившим ей заведомо ложные сведения о якобы совершенном ее дочерью дорожно-транспортном происшествии.

Часть полученных денежных средств 21-летний мужчина оставил себе, а часть перечислил на подконтрольные группе расчетные счета.

Теперь суд по ч. 3 ст. 159 УК РФ приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.