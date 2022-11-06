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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 11:00

Два года лишения свободы получил курьер телефонных мошенников в Тульской области

Житель города Воронежа признан виновным в хищении 900 тысяч рублей у пенсионерки из Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
Два года лишения свободы получил курьер телефонных мошенников в Тульской области

Два года лишения свободы получил курьер телефонных мошенников в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 18 июля житель города Воронежа, находясь в сговоре с неустановленными следствием лицами, забрал у 90-летней жительницы Ефремова 900 тысяч рублей, которые та согласилась передать за избежание последней уголовной ответственности соучастникам обвиняемого, сообщившим ей заведомо ложные сведения о якобы совершенном ее дочерью дорожно-транспортном происшествии.

Часть полученных денежных средств 21-летний мужчина оставил себе, а часть перечислил на подконтрольные группе расчетные счета.

Теперь суд по ч. 3 ст. 159 УК РФ приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.