В Туле задержали «липового» поверщика водяных счетчиков Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Зареченского округа Тулы по обращению местного жителя о ненадлежащем оказании услуги по проверки водяных счетчиков провела проверку и выяснила, что индивидуальный предприниматель, введя в заблуждение заявителя о том, что действует от имени ООО «Метрсервис» и обладает полномочиями на осуществление поверок водяных счетчиков, оказал мужчине услугу по поверке приборов учета воды, за что получил от него 5 тысяч рублей.

При этом злоумышленник представителем указанной организации не являлся и не имел соответствующей аккредитации на оказанные услуги.

По результатам рассмотрения материалов проверки орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество.