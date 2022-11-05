В щекинском Дворце культуры открылся виртуальный концертный зал Фото: Игорь КОПЫТОВ

Во Дворце культуры Щекино в рамках нацпроекта «Культура» открылся виртуальный концертный зал. Теперь, благодаря ему, зрители в самых удаленных уголках страны могут услышать и увидеть лучшие концерты российских и зарубежных исполнителей, а также детские программы.

Перед открытием малый и зал и фойе ДК полностью отремонтировали. Средства на оснащение световым и проекционным оборудованием были выделены из федерального бюджета.

На премьерном показе зрители увидели концерт «25 лет тишины», посвященный памяти уроженца Щекинского района певца Игоря Талькова.