В Туле на улице Михеева появилась новая остановка Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на коротком отрезке от трамвайного кольца до улицы Тимирязева появилась новая остановка общественного транспорта. Теперь здесь тормозят трамваи маршрутов № 12 и № 13.

Расположилась она на улице Михеева, прямо напротив здания Тульской торгово-промышленной палаты. Называется «Рогожинский парк».

Правда, название на ней написали с ошибкой – парк назвали «рагожинским». Но проблема не в том, а насколько она необходима на данном участке и безопасна – водители автотранспорта, перенаправленного в прошлом году сюда с соседней улицы, пока делают вид, что остановки тут нет. Маршруточники – тоже. Вызывает много вопросов и теперь по сути отмененное парковочное пространство вдоль улицы.