Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2022 10:00

Под Демидовским путепроводом в Туле собираются запустить автомобильный проезд

Информация об этом появилась в социальных сетях
Игорь КОПЫТОВ
Под Демидовским путепроводом в Туле собираются запустить автомобильный проезд

Под Демидовским путепроводом в Туле собираются запустить автомобильный проезд

Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент разработан проект планировки данной территории и проект межевания территории по капремонту автодороги улицы Галкина. Далее состоится аукцион по поиску подрядчика, который спроектирует объект.

В рамках реализации данного проекта планируется организации движения транспортных средств под Демидовским путепроводом через парковку бывшего «Лакмина», что обеспечит безопасный выезд с улицы Галкина на улицу Демидовская плотина.