Под Демидовским путепроводом в Туле собираются запустить автомобильный проезд Фото: Алексей ФОКИН

На данный момент разработан проект планировки данной территории и проект межевания территории по капремонту автодороги улицы Галкина. Далее состоится аукцион по поиску подрядчика, который спроектирует объект.

В рамках реализации данного проекта планируется организации движения транспортных средств под Демидовским путепроводом через парковку бывшего «Лакмина», что обеспечит безопасный выезд с улицы Галкина на улицу Демидовская плотина.