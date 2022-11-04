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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 15:00

В Тульской области произошло массовое ДТП

на трассе М2 столкнулись 3 автомобиля
Источник:kp.ru
В Тульской области произошло массовое ДТП

В Тульской области произошло массовое ДТП

Утром, 4 ноября, в Тульской области на 200-м километре трассы М2 произошла авария с участием трех автомобилей. По данным региональной инспекции в ДТП приняли участие: «Мини Купер», за рулем которого была 21-летняя девушка, «Renault Duster», которым управлял 41-летний мужчина и «ВАЗ-21150» – водитель 66-летний мужчина.

В результате ДТП пострадало 2 человека: 64-летней пассажирки оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой, а мужчину, который управлял «ВАЗ-21150», госпитализировали в больницу.

Также сообщается, что на трассе образовалась пробка протяженностью 2.5 километра.