В Тульской области произошло массовое ДТП

Утром, 4 ноября, в Тульской области на 200-м километре трассы М2 произошла авария с участием трех автомобилей. По данным региональной инспекции в ДТП приняли участие: «Мини Купер», за рулем которого была 21-летняя девушка, «Renault Duster», которым управлял 41-летний мужчина и «ВАЗ-21150» – водитель 66-летний мужчина.

В результате ДТП пострадало 2 человека: 64-летней пассажирки оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой, а мужчину, который управлял «ВАЗ-21150», госпитализировали в больницу.

Также сообщается, что на трассе образовалась пробка протяженностью 2.5 километра.