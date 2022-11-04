Алексей Дюмин поздравил всех с Днем народного единства

4 ноября, в пятницу, по всей стране празднуется День народного единства. В честь этого, Алексей Дюмин поздравил всех жителей региона:

«Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с Днем народного единства!

На протяжении многих веков сплоченность нашего многонационального народа помогает России преодолевать любые испытания.

Сегодня, как и во все времена, наши граждане плечом к плечу отстаивают суверенитета государства.

Стремление приходить друг другу на помощь в трудную минуту в крови у нашего народа.

Жители Тульской области вместе со всей страной вносят свой вклад в общее дело. Мужественно сражаются на передовой, в усиленном режиме работают на промышленных предприятиях, участвуют в восстановлении городов и сборе гуманитарных грузов».

Также он поблагодарил всех, кто проявляет свою верность долгу и любовь к родине.