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НовостиЗвезды4 ноября 2022 6:24

«Щелкни искусство» с Тульским областным краеведческим музеем!

Игорь КОПЫТОВ
«Щелкни искусство» с Тульским областным краеведческим музеем!

«Щелкни искусство» с Тульским областным краеведческим музеем!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Благодаря фотографии человек может запечатлеть лучшие моменты жизни и сохранить их в памяти своей и близких людей. Но как часто люди фотографируются, чтобы победить в соревнованиях?

Так, в Тульском областном краеведческом музее благодаря квесту «Щёлкни искусство» можно не только приблизиться к шедеврам, снятым жителями Тульского края и народами нашей необъятной страны, но и сделать незабываемые фотографии с экспонатами, которые следует отыскать в залах экспозиции, поделившись ими в социальных сетях.

Квест начнется сегодня, 4 ноября, в 20:00.

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