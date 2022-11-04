Релакс-пати «Воспоминания о лете» ждут всех туляков в доме-музее В.В. Вересаева Фото: Игорь КОПЫТОВ

4 ноября с 20.00 до 21.30 в музее пройдет вернисаж выставочного проекта тульских мастеров Екатерины и Максима Зерновых.

Открытие выставки пройдет в формате релакс-пати, когда предлагается посетителям не только познакомиться с выполненными тульскими мастерами предметами искусства, но и окунуться в атмосферу покоя и отдыха. В век безумных скоростей человеку необходимы тишина и время для размышлений. Ароматы природы, сухоцветы, спокойная музыка помогут забыть о заботах. В форме свободного общения и творчества ради творчества посетители и отдохнут от городской суеты.

Всех желающих ждет расслабляющая музыка, чаепитие, чтение стихотворений.

А с 22.00 до 23.00 посетители узнают о связи В.В. Вересаева с культурой Греции, о его переводческой деятельности. Рассказ будет сопровождаться показом уникальных экспонатов греческой тематики из фондов Дома-музея писателя.

Завершится мероприятие художественным мастер-классом.

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