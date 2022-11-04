Тульский кремль приглашает всех на театрализованные мини-спектакли Фото: Алексей ФОКИН

4 ноября, начиная с 18:30 здесь пройдут театрализованные мини-спектакли наглядно рассказывающие о прошлом Тульского кремля XVII века. Гости музея познакомятся с историей крепости, бытом и особенностями жизни тулян XVII века.

Экскурсанты побывают на «осадном дворе», где увидят реконструкции построек XVII века: мастерские, избы и амбары; зайдут в одну из башен Тульского кремля, «пообщаются» с жителями средневекового города и даже смогут сфотографироваться с ними.

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