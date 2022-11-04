Десятая «Ночь искусств – 2022» в Тульской филармонии пройдет на трех площадках Фото: Алексей ФОКИН

В этом году Тульская областная филармония впервые проводит «Ночь искусств» сразу на трех концертных площадках.

Акция откроется в Концертном зале филармонии в 17:00 выступлением двух коллективов: Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица», г. Санкт-Петербург (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист России Игорь Тонин) и оркестра русских народных инструментов «Тула» (художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Аленичев).

Второе событие «Ночи искусств» пройдет в Тульском филиале Государственного исторического музея, где в 18:00 артисты филармонии — Наталья Львова (скрипка) и Алексей Симоновский (гитара) — представят программу «Столетия, года, мгновенья...». В программе: А. Дэнсс, Т. Альбинони, В.А. Моцарт, Н. Паганини, Х. Венявский, К. Шимановский. Ф. Крейслер, А. Пьяццолла,. В. Киляр, А. Симоновский, М. Уэйн.

Завершится все в Доме Дворянского собрания. Артисты Тульской областной филармонии и ведущая Татьяна Тимошенкова пригласят всех на концерт-экскурсию по одному из самых красивых исторических зданий Тулы, архитектурному памятнику XIX века Дому Дворянского собрания. Артисты расскажут о его истории, о знаменитых людях — общественных деятелях, писателях, артистах, музыкантах, которые здесь бывали, познакомят с экспозицией, которая размещена в музейных залах здания. Наало в 20:00 и 21:00.

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