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НовостиОбщество3 ноября 2022 14:39

4 ноября в центре Тулы на ул. Ф. Энгельса временно ограничат движение трамваев

Это связано с проведением работ по опиловке деревьев
Игорь КОПЫТОВ
4 ноября в центре Тулы на ул. Ф. Энгельса временно ограничат движение трамваев

4 ноября в центре Тулы на ул. Ф. Энгельса временно ограничат движение трамваев

Фото: Алексей ФОКИН

С 09:00 до 13:00 по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Жаворонкова до ул. Оружейной будет трамвайное движение будет приостановлено.

Вагоны маршрута № 14 на время проведения работ по опиловке будут двигаться по измененной схеме: от пос. Менделеевский – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе - Кондитерская фабрика.