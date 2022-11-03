Грибники нашли в лесу под Тулой «пальцы мертвеца» Фото: соцсети

Любители «тихой охоты» выложили фотографию находки, отметив, что не стали рвать необычный гриб.

Xylaria polymorpha, получивший такое народное название за внешнее сходство с пальцами мертвого человека, неядовит, но в пищу его все равно не употребляют из-за жесткой консистенции и отсутствия вкуса. В плодовых телах содержится до 6% манитола, который используется как диуретический агент. А из метаболитов гриба учеными был получен полисахарид, который способен убивать раковые и ВИЧ–инфицированные клетки.

Жутковатая находка - обычный житель лесов, встречается во многих странах. Он растет на гниющей древесине, его можно встретить с весны до поздней осени.