Тульский пенсионер передал для мобилизованных земляков около 400 кг меда Фото: соцсети

В Тульской области пожилой мужчина передал для мобилизованных около 400 килограммов меда, подчеркнув при этом: «Я помню войну, помню голод, хочу, чтобы наши ребята были здоровы и вернулись с победой».

Валентин не единственный, кто помогает землякам, участвующим в СВО. Жители региона и всей страны объединились, чтобы помочь нашим бойцам – кто-то передает посылки с теплыми вещами, другие собственноручно вяжут теплые носки.