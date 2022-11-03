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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:25

Тульский пенсионер передал для мобилизованных земляков около 400 кг меда

Пасечник пожелал им скорее возвращаться домой с победой
Игорь КОПЫТОВ
Тульский пенсионер передал для мобилизованных земляков около 400 кг меда

Тульский пенсионер передал для мобилизованных земляков около 400 кг меда

Фото: соцсети

В Тульской области пожилой мужчина передал для мобилизованных около 400 килограммов меда, подчеркнув при этом: «Я помню войну, помню голод, хочу, чтобы наши ребята были здоровы и вернулись с победой».

Валентин не единственный, кто помогает землякам, участвующим в СВО. Жители региона и всей страны объединились, чтобы помочь нашим бойцам – кто-то передает посылки с теплыми вещами, другие собственноручно вяжут теплые носки.