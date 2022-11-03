В Тульской области больше 93 тысяч школьников отдохнули летом Фото: Игорь КОПЫТОВ

Всего в этом году на него выделено более 650 миллионов рублей из регионального бюджета и 98 миллионов рублей из средств муниципалитетов. А на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений региона направлено более 134 миллионов рублей.

Отдохнуть и оздоровиться смогли более 93 тысяч ребят, из них 53 тысячи — в летний период. Детей принимали 15 стационарных загородных оздоровительных учреждений, 372 пришкольных лагеря, 43 лагеря труда и отдыха, а также 7 палаточных лагерей. Прошло 30 профильных смен, на которых дети получают новые навыки в творчестве, спорте и науке, проведено более 32 тысяч мероприятий..

Порядка 3,5 тыс. детей отдохнули в лагерях и санаториях Краснодарского края и Республики Крым. Среди них — дети военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также 200 детей из Мариуполя.

437 тульских школьников отдохнули во Всероссийских детских центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан».

В октябре Тульская область стала победителем в ЦФО во Всероссийском смотре-конкурсе лучших субъектов России в сфере организации отдыха и оздоровления детей