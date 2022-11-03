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НовостиОбщество3 ноября 2022 7:33

Тула вошла в семерку городов-финалистов конкурса «Молодежная столица России»

Об этом сообщает Росмолодежь
Игорь КОПЫТОВ
Тула вошла в семерку городов-финалистов конкурса «Молодежная столица России»

Тула вошла в семерку городов-финалистов конкурса «Молодежная столица России»

Фото: Алексей ФОКИН

В число финалистов также вошли Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск. Все они вместе с Тулой претендуют на звание Молодежной столицы России в 2023 году.

Город, который станет ей, сможет провести у себя проекты экомсистемы Росмолодежи, в том числе федеральный грантовый конкурс. Кроме того, победитель получит авторскую медиастратегию продвижения, методическую и экспертную поддержку от Роcмолодежи для реализации проектов.

Голосование за Молодежную столицу России пройдет с 23 ноября по 10 декабря. Победителя объявят 21 декабря.