Первый этап работ по озеленению проспекта Ленина в Туле будет сделан до конца года Фото: материалы пресс-служб

Благоустройство и озеленение участка проспекта Ленина предусматривает два этапа. На первом до конца этого года выполнят монтаж модулей для высадки зеленых насаждений. Соответствующий контракт на поставку модулей уже заключен. Определен подрядчик для работ по установке конструкций. На втором этапе весной и летом 2023 года смонтируют элементы прикорневой системы полива и аэрации грунта, высадят деревья, кустарники и цветы.

Всего обустроят 98 модулей: 72 для высадки крупномерных деревьев, 14 для кустарников и 12 для цветов. К работам подрядчик уже приступил.

На проспекте планируют высадить европейские липы, кусты пузыреплодника калинолистного, спирею японскую, пионы и тюльпаны. Ассортимент зеленых насаждений подобран с учетом природно-климатических условий и устойчивости растений к неблагоприятным условиям городской среды, негативным антропогенным факторам.