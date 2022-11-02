При ремонте новомосковской городской больницы маляр-штукатур получила черепно-мозговую травму Фото: Алексей ФОКИН

5 июля при выполнении работ по покраске потолка процедурного кабинета в больнице использовалось несертифицированное оборудование. Это привело к падению маляр-штукатура хозяйственного отдела. В результате женщина получила открытую черепно-мозговую травму.

В ходе последовавшей прокурорской проверки выявлено, что не всем работникам были выданы СИЗ в полном объеме, что и привело к инциденту. Главному врачу медицинского учреждения вынесено представление, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокуратуры города начальник хозяйственного отдела больницы привлечен к административной ответственности за нарушение нормативных требований охраны труда.