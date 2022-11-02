Прокуратура обнаружила ряд нарушений в двух социальных учреждениях Одоевского района Фото: материалы пресс-служб

В местном центре социального обслуживания населения № 7 пути эвакуации были перегорожены мусором, допускались эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции, хранение под лестничными маршами горючих материалов, а текущая уборка помещения для хранения пищевых продуктов проводилась некачественно.

В филиале Головеньковского дома-интерната электропровода также были с видимыми нарушениями изоляции, отсутствовали знаки пожарной безопасности, текущая уборка помещений проводилась некачественно, обработка посуды и столовых приборов осуществлялась с нарушением инструкции по применению дезинфицирующего средства.

Во исполнение требований представлений, внесенных прокуратурой района в указанные организации, выявленные нарушения устранены.

Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц организаций, предусмотренных ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.