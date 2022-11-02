Жительница тульского Заречья забила до смерти пожилую собутыльницу Фото: Алексей ФОКИН

20 июля после распития спиртного в компании знакомых в комнате общежития, находящегося в квартале Малые Гончары 35-летняя местная жительница, услышав в свой адрес оскорбления от одной из соседок, ударила последнюю ногой в голову и далее добавила тумаков по голове.

От полученных повреждений 64-летняяя потерпевшая скончалась в больнице.

Теперь женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в Зареченский районный суд Тулы.