Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2022 13:50

Жительница тульского Заречья забила до смерти пожилую собутыльницу

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению тулячки в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть знакомой
Игорь КОПЫТОВ
Жительница тульского Заречья забила до смерти пожилую собутыльницу

Жительница тульского Заречья забила до смерти пожилую собутыльницу

Фото: Алексей ФОКИН

20 июля после распития спиртного в компании знакомых в комнате общежития, находящегося в квартале Малые Гончары 35-летняя местная жительница, услышав в свой адрес оскорбления от одной из соседок, ударила последнюю ногой в голову и далее добавила тумаков по голове.

От полученных повреждений 64-летняяя потерпевшая скончалась в больнице.

Теперь женщина обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в Зареченский районный суд Тулы.