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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 13:27

За пьяную поножовщину житель Ефремова Тульской области приговорен на год

Его действия были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Игорь КОПЫТОВ
За пьяную поножовщину житель Ефремова Тульской области приговорен на год

За пьяную поножовщину житель Ефремова Тульской области приговорен на год

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что вечером 15 июля житель Ефремова после распития спиртного в квартире знакомой в компании четырех человек в ходе конфликта с 43-летним гостем при выходе из комнаты в коридор 54-летний местный житель нанес последнему два удара ножом в область грудной клетки.

Судом он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и приговорен к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.