За пьяную поножовщину житель Ефремова Тульской области приговорен на год Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что вечером 15 июля житель Ефремова после распития спиртного в квартире знакомой в компании четырех человек в ходе конфликта с 43-летним гостем при выходе из комнаты в коридор 54-летний местный житель нанес последнему два удара ножом в область грудной клетки.

Судом он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и приговорен к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.