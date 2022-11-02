3 ноября в Туле без электричества останутся десятки улиц Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет c 09:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Каминского, 31-а; ул. Демонстрации, 34, 36; ул. Каминского, 17, 19, 19-а, 21; ул. Пушкинская, 12-б, 14, 14-в; ул. Тургеневская, 12, 26, 26-а, 31-а, 35, 37, 37-а, 38-а, 38-б, 39, 40, 41; пр-т Ленина, 33, 35, 43; ул. С. Ковалевской, 16-34 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 19-а, 27-а, 29, 31, 36, 36-а; пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Глушанская, 2-16 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-19 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76; пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Панфиловцев, 61-85 (нечётн.), 70-82 (чётн.); ул. Бородина, 38, 42, 46, 52-б, 52-в; пер. С. Ковалевской, 1-8; ул. Попова, 3-35 (нечётн.), 4-34 (чётн.), 35-а; ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Яблочкова, 60-72 (чётн.), 62-а; 1-й Яблочковый пр-зд, 1; ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 18-а, 10-32 (чётн.); ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Нестерова, 53-в; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 62; ул. Колетвинова, 8-23, 16-а; ул. Оборонная, 27; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а; п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10.