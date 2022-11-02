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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:27

В Туле подрядчик нарушил сроки благоустройства Молодежного бульвара

Окончание работ перенесли на конец ноября
Источник:kp.ru
В Туле подрядчик нарушил сроки благоустройства Молодежного бульвара

В Туле подрядчик нарушил сроки благоустройства Молодежного бульвара

В ходе очередной проверки первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов обнаружил, что благоустройство района еще не завершено. По предварительным данным подрядная организация должна была завершить работу к концу октября. На подрядчиков уже наложили штрафные санкции.

В данный момент там сделано зонирование территории, установлен папм-трек и арт-объект. Не смотря на это, подрядчику еще осталось завершить обустройство парковки и пешеходных дорожек, установить детское оборудование и высадить деревья и кустарники.

Руководитель подрядной организации Александр Галка рассказал, что работы будут завершены до конца ноября.