В Туле подрядчик нарушил сроки благоустройства Молодежного бульвара

В ходе очередной проверки первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов обнаружил, что благоустройство района еще не завершено. По предварительным данным подрядная организация должна была завершить работу к концу октября. На подрядчиков уже наложили штрафные санкции.

В данный момент там сделано зонирование территории, установлен папм-трек и арт-объект. Не смотря на это, подрядчику еще осталось завершить обустройство парковки и пешеходных дорожек, установить детское оборудование и высадить деревья и кустарники.

Руководитель подрядной организации Александр Галка рассказал, что работы будут завершены до конца ноября.