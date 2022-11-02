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НовостиЗвезды2 ноября 2022 8:16

В кремле открылась XII ежегодная региональная книжная выставка-ярмарка«Тула православная»

Мероприятие в этом году сместилось с традиционных весенних сроков на позднюю осень
Игорь КОПЫТОВ
В кремле открылась XII ежегодная региональная книжная выставка-ярмарка«Тула православная»

В кремле открылась XII ежегодная региональная книжная выставка-ярмарка«Тула православная»

Фото: материалы пресс-служб

В выставке участвуют крупнейшие издательства православных книг из России, Белоруссии, Грузии и Абхазии. Представленные издания рассказывают о многовековых традициях разных народов, их духовной силе и сплоченности.

В день открытия была презентована новая книга митрополита Тульского и Ефремовского Алексия «Сборник святоотеческого, богословского и религиозно-философского комментария по православной христианской антропологии» в двух томах.

Выставка-ярмарка «Тула православная» продлится до 8 октября.

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