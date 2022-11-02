«Городская служба Единого Заказчика» в Туле задолжала подрядчику более миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 1 февраля 2021 года между заказчиком МУ «ГСЕЗ» и подрядчиком «Главмонтажстрой» по нацпроекту «Жилье и городская среда» был заключен муниципальный контракт на благоустройство дворов в Пролетарском округе Тулы. Среди перечня работ - асфальтирование, удаление аварийных деревьев, завоз грунта и так далее - оценивалась в немногим менее 17,5 миллионов рублей.

Однако в ходе благоустройства возникла необходимость дополнительных расходов на 1 миллион 30,789 тысяч рублей. Дополнительное соглашение заключать не стали, а потому в итоге полная стоимость выполненных работ не была оплачена.

Суд обязал городскую службу выплатить задолженность.