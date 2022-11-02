Тулячка стала лучшей на межрегиональном конкурсе «Юный хореограф» Фото: соцсети

На I Межрегиональный конкурс «Юный хореограф», который прошел в Санкт-Петербурге, поступило свыше 300 заявок из Москвы, Иваново, Самары, Нижнего Новгорода, Тольятти, Тулы, Хабаровска, Ульяновска, Перми, Краснодара и десятков других городов. В финал вышли 66 номеров постановщиков в возрасте от 12 до 18 лет. Инициатором проведения конкурса выступил выдающийся балетмейстер, Президент Академии танца, народный артист России Борис Эйфман.

Участники соревновались в двух возрастных группах: младшей (12−15 лет) и старшей (16−18 лет). Ульяна Синетар из Тулы стала лучшей в номинации «Современная хореография» в младшей возрастной группе.