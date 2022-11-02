Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 ноября 2022 6:58

В Туле трое школьников разгромили несколько остановок на улице Металлургов

Молодые люди учатся в одном из местных ЦО в Криволучье
Игорь КОПЫТОВ
В Туле трое школьников разгромили несколько остановок на улице Металлургов

В Туле трое школьников разгромили несколько остановок на улице Металлургов

Фото: соцсети

В ночь на 1 ноября на улице Металлургов в Туле вандалы разгромили павильоны на остановках «Быткомбинат», «Ул. Чаплыгина», «Ул. Гайдара» и «Ул. Баженова».

Нарушителями порядка оказались трое подростков 2008 и 2009 годов рождения, которые разбили остановки из праздных побуждений. Безобразничали они глубокой ночью - с трех до пяти часов.

Учитывая возраст подростков, в отношении родителей составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Самих ребят также привлекут к ответственности в рамках закона.