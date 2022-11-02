Ушел из жизни экс-депутат Тульской облдумы Александр Шикалов Фото: материалы пресс-служб

Александр Шикалов скончался на 71-м году жизни.

Александр Михайлович родился в 1952 году в городе Чирчик Ташкентской области. Окончил Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого в 1977 году. С 1979 по 1981 гг. был заведующим отделом культуры Арсеньевского районного исполкома, с 1990 по 1993 гг. — председателем Арсеньевского поселкового Совета депутатов.

С 1997 по 2000 гг. Шикалов являлся депутатом Тульской областной Думы 2-го созыва. С 2001 по 2003 гг. — полномочным представителем губернатора в Тульской областной Думе. Он был также краеведом и композитором, автором песен о Тульской области. Стоял у истоков создания Арсеньевского краеведческого музея, организатором ежегодного фестиваля «Песни родины А.С. Даргомыжского».

Являлся лауреатом и дипломантом региональных, всероссийских музыкальных конкурсов. Был награжден медалями «За подвижничество и просвещение», «100 лет Российскому парламентаризму», «Трудовая доблесть» III степени, почетными грамотами Тульской областной Думы.

Прощание с Александром Михайловичем состоится 3 ноября в ритуальном зале на улице Галкина.