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НовостиОбщество2 ноября 2022 6:26

Ольга Морозова возглавила Управление Росреестра по Тульской области

Об этом сообщила пресс-служба ведомства
Игорь КОПЫТОВ
Ольга Морозова возглавила Управление Росреестра по Тульской области

Ольга Морозова возглавила Управление Росреестра по Тульской области

Фото: соцсети

Руководителем Управления Росреестра по Тульской области официально назначена Ольга Морозова. Она исполняла обязанности руководителя с июня текущего года, когда стало известно об уходе Светланы Калмыковой.

Морозова окончила Воронежский государственный аграрный университет, а также Международный юридический институт. С 2012 года работала в Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Тульской области, правопреемником которого стало региональное Управление Росреестра, на должности заместителя руководителя.