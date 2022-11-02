Ольга Морозова возглавила Управление Росреестра по Тульской области Фото: соцсети

Руководителем Управления Росреестра по Тульской области официально назначена Ольга Морозова. Она исполняла обязанности руководителя с июня текущего года, когда стало известно об уходе Светланы Калмыковой.

Морозова окончила Воронежский государственный аграрный университет, а также Международный юридический институт. С 2012 года работала в Управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Тульской области, правопреемником которого стало региональное Управление Росреестра, на должности заместителя руководителя.