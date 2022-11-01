В Тульской области на службу в армию призовут 1100 срочников Фото: Алексей ФОКИН

С 1 ноября начался осенний призыв на службу в армию. По словам военного комиссара Тульской области Александра Сафронова, по плану призовут 1100 молодых людей.

В основном наши земляки будут проходить службу в войсках Западного военного округа. Помимо различных родов войск, новобранцы из Тулы и Тульской области пополнят научную роту на базе тульских оборонных предприятий и аналогичное подразделение в Анапе. Девять человек окажутся на альтернативной службе.

При этом призывники не будут участвовать в специальной военной операции.

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