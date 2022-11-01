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НовостиПолитика1 ноября 2022 8:12

Врио главы администрации Тулы будет Илья Беспалов

Дмитрий Миляев переходит на доолжность первого заместителя губернатора Тульской области
Игорь КОПЫТОВ
Врио главы администрации Тулы будет Илья Беспалов

Врио главы администрации Тулы будет Илья Беспалов

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Илья Беспалов родился 6 января 1968 года. С отличием окончил Тульский артиллерийский инженерный институт. Следом - Тульский филиал Российского государственного торгово-экономического университета по направлению экономика.

В феврале 1999 года Илья Беспалов стал финансовым директором ЗАО «Черкизово-Тула». С августа 2000 по декабрь 2001 года - директором ООО «Зернокомплекс» в Туле.

С августа 2002 по июнь 2004 года стал заместителем директора по финансам ОАО «Тульский молочный комбинат», затем там же на должности генерального директора работал до сентября 2011 года. С декабря 2011 работает в администрации Тулы. Занимал пост заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике.