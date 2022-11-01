Врио главы администрации Тулы будет Илья Беспалов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Илья Беспалов родился 6 января 1968 года. С отличием окончил Тульский артиллерийский инженерный институт. Следом - Тульский филиал Российского государственного торгово-экономического университета по направлению экономика.

В феврале 1999 года Илья Беспалов стал финансовым директором ЗАО «Черкизово-Тула». С августа 2000 по декабрь 2001 года - директором ООО «Зернокомплекс» в Туле.

С августа 2002 по июнь 2004 года стал заместителем директора по финансам ОАО «Тульский молочный комбинат», затем там же на должности генерального директора работал до сентября 2011 года. С декабря 2011 работает в администрации Тулы. Занимал пост заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике.