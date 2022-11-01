На участке трассы М-2 «Крым» в Тульской области меняется скоростной режим Фото: Алексей ФОКИН

Для бесперебойного движения транспортных средств в зимний период со 108 по 156 километр федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород с 31 октября 2022 года был введен режим снижения максимально разрешенной скорости со 110 км/ч до 90 км/ч с установкой соответствующих дорожных знаков 3.24.

В настройки комплекса фотовидеофиксации на данном участке дороги будут внесены изменения.

О возвращении прежнего скоростного режима будет сообщено дополнительно.