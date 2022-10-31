В Тульской области можно вакцинироваться от коронавируса назально Фото: Алексей ФОКИН

В Тульскую область поступило 77 тысяч насадок для интраназального введения вакцины. Препарат в виде спрея достаточно распылить в полость носа. Такую процедуру можно пройти во всех пунктах вакцинации.

Такой вариант прививки стимулирует создание антител первой линии защиты, которые присутствуют в носовой полости, на слизистых оболочках и в верхних дыхательных путях. Препарат дополняет уже существующие внутримышечные вакцины, которые вырабатывают общий иммунитет от COVID-19, но не защищают от самого заражения, когда человек может быть бессимптомным носителем вируса. А назальное введение вакцины формирует так называемый стерильный иммунитет, который не позволяет патогену проникнуть в организм.

Назально «Спутник V» применяют по той же схеме, что и внутримышечно: два компонента с перерывом в 21 день. При желании один компонент может быть сделан традиционно в форме укола, второй - в виде спрея. А ревакцинацию даже рекомендуется делать интраназально, такая защита будет намного эффективнее.