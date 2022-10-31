Дмитрий Миляев будет назначен первым заместителем губернатора Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
Миляев будет курировать социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику и сельское хозяйство.
Заместителем председателя правительства области будет назначен Григорий Лаврухин, который будет координировать работу министерства экономического развития Тульской области и комитета Тульской области по науке и инноватике.
Министерство экономического развития возглавит Антон Емельяненко. Его заместителем будет назначена Лариса Соломатина, которая уже в составе министерства будет обеспечивать поддержку предпринимательства и развитие туризма.
Павел Татаренко возглавит Корпорацию развития Тульской области, Александр Шаламов будет руководить проектным офисом Корпорации развития.