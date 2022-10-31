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НовостиОбщество31 октября 2022 14:00

Дмитрий Миляев будет назначен первым заместителем губернатора Тульской области

Стало известно о кадровых изменениях в составе правительства региона
Игорь КОПЫТОВ
Дмитрий Миляев будет назначен первым заместителем губернатора Тульской области

Дмитрий Миляев будет назначен первым заместителем губернатора Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Миляев будет курировать социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику и сельское хозяйство.

Заместителем председателя правительства области будет назначен Григорий Лаврухин, который будет координировать работу министерства экономического развития Тульской области и комитета Тульской области по науке и инноватике.

Министерство экономического развития возглавит Антон Емельяненко. Его заместителем будет назначена Лариса Соломатина, которая уже в составе министерства будет обеспечивать поддержку предпринимательства и развитие туризма.

Павел Татаренко возглавит Корпорацию развития Тульской области, Александр Шаламов будет руководить проектным офисом Корпорации развития.