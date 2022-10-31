1 ноября в Туле без электричества останутся десятки улиц Фото: Алексей ФОКИН

Электричества не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Плеханова, 140, 141, 141 к.2, 143, 145; ул. Кирова, 18, 20; ул. Ложевая, 130, 130-а;

с 09:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 108; ул. Н. Руднева, 25/пер. Н. Руднева, 13; ул. Л. Толстого, 132, 134; ул. Демонстрации, 34, 36; п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б; п. Трудовой, 31-41; ул. Комсомольская, 165, 226-а; ул.Железнодорожная, 26, 26-а, 27, 27-а, 28, 28-а, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 40; пер. Кирпичный, 21, 23, 25, 27; ул. Герцена, 144, 201; ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 3-11, 21-33 (нечётн.), 2, 4, 6; ул. Болдина, 60-84 (чётн.); ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.); ул. Серебровская, 89, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 30; пер. Московский, 6; ул. Чехова, 1-19 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.); ул. З. Космедемьянской, 2-10 (чётн.); пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а; ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2; пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5; ул. Физкультурная, 18, 27;

с 10:00 до 12:00 - ул. Токарева, 69; Промышленный пр-зд, 3; ул. Комсомольская, 191 к.1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4; с 10:00 до 16:00 - 2-й Газовый пр-зд, 48, 54; 3-й Газовый пр-зд, 42, 48, 50, 54, 56, 64; 3-й Бежковский, 26, 30; Епифанское ш., 118, 141.