В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за гололедицы Фото: Архив "КП"

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает: 1 ноября на дорогах Тульской области местами ожидается гололедица. Главное управление МЧС по Тульской области просит жителей региона соблюдать правила личной безопасности.

Рекомендации при гололедице:

- Водителям - быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

- Пешеходам - отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.