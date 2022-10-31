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НовостиПроисшествия31 октября 2022 11:02

В Туле на Красноармейском проспекте сбили подростка на электросамокате

Юноша пересекал дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал
Источник:kp.ru
В Туле на Красноармейском проспекте сбили подростка на электросамокате

В Туле на Красноармейском проспекте сбили подростка на электросамокате

Фото: материалы пресс-служб

28 октября в 21:10 на Красноармейском проспекте в Туле автомобилист сбил подростка на электросамокате.

По предварительной информации, 24-летний молодой человек на автомобиле Volkswagen Polo сбил 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть дороги на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, но после оказания медицинской помощи он был отпущен.