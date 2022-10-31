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НовостиПроисшествия31 октября 2022 10:29

В Тульской области Chevrolet проехал на красный сигнал и столкнулся с Lada: пострадал подросток

13-летнего юношу госпитализировали с различными травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области Chevrolet проехал на красный сигнал и столкнулся с Lada: пострадал подросток

В Тульской области Chevrolet проехал на красный сигнал и столкнулся с Lada: пострадал подросток

Фото: материалы пресс-служб

28 октября в 21:15 на улице Березовой в поселке Красный Богатырь в Новомосковске Тульской области произошло ДТП, в котором пострадал подросток.

По предварительной информации, 25-летний молодой человек на автомобиле Chevrolet Lanos выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Lada Kalina под управлением 49-летнего мужчины.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 13-летнего юношу, пассажира автомобиля Lada Kalina.