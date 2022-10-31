В Тульской области шестеро жителей отдали мошенникам больше 1,1 млн рублей Фото: Архив "КП"

За минувшие выходные шесть жителей Тульской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности 1 174 618 рублей. Все потерпевшие пояснили, что знали о фактах и способах мошенничеств, но все равно попались на уловки злоумышленников.

Чаще всего потерпевшим звонят неизвестные, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить денежные средства на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов. Так, три жителя по этой схеме лишились сбережений: 34-летняя администратор из Тулы лишилась 605 тысяч рублей, 60-летний водитель одного из тульских оборонных предприятий - 282 901 рубля, 45-летняя жительница посёлка Ленинский – 145 тысяч рублей.

Кроме того, мошенники обманом получили персональные данные банковских карт двух жителей региона и списали со счетов потерпевших деньги. Так 52-летняя тулячка лишилась 107 047 рублей, а на 29-летнюю жительницу Новомосковска злоумышленники оформили кредит и перевели денежные средства в размере 5 тысяч рублей на свои счета.

А 48-летняя женщина из Алексина лишилась 29 670 рублей, перейдя по высланной мошенниками ссылке на обновление мобильного приложения онлайн-банка.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.