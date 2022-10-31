В Туле на улице Маршала Жукова огненной вспышкой вскрыло асфальт Фото: соцсети

В Туле на улице Маршала Жукова днем 30 октября в 15:25 произошло необычное ЧП: на тротуаре возле сервиса "Фиб" с громким хлопком и огненным фонтаном из-под земли вскрыло асфальт. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Как сообщает туляк, вспышка была короткой, но произошла буквально в паре метров от автомобилей, так что все могло закончиться с большими разрушениями.

"Видно, что это участок дороги вскрывали и что-то ремонтировали. Вот так может произойти в любом месте и в любое время, а если дети рядом стоять будут..." - написал автор фото.