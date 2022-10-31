В Туле выделят 3,5 млн рублей на ремонт дороги и разворотной площадки Фото: Архив "КП"

В Туле ищет планируют отремонтировать автомобильную дорогу по улице 5-й Полюсный проезд (от улицы 10-й проезд Мясново до улицы 9-й проезд Мясново) и разворотную площадку в деревне Волоть Большой Тулы. Соответствующая заявка на поиск подрядной организации появилась 25 октября на сайте Госзакупок.

Площадь разворотной площадки составляет 375 квадратных метров, а указанного участка дороги на 5-м Полюсном проезде - 700 квадратных метров.

Выполнить работы подрядная организация должна в течение 15 дней со дня заключения контракта (и первый, и второй этап работ).

Стоимость заявки — 3,558 миллионов рублей. Средства выделяются из городского бюджета.