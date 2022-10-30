Пятеро туляков за сутки отдали мошенникам больше 2,2 млн рублей Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки жертвами мошенников стали пять жителей Тульской области, они потеряли в общей сложности 2 257 000 рублей. Все потерпевшие отмечают, что знали о фактах и способах мошенничеств.

Чаще всего срабатывает схема, когда неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить деньги на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов.

Так, 39-летняя сотрудница предприятия пищевой промышленности в Узловском районе перевела лже-работнику банка 1 млн 285 тысяч рублей, а еще две жительницы Новомосковска повелись на подобную мошенническую схему и отдали преступникам: 72-летняя пенсионерка - 100 тысяч рублей, а 44-летняя женщина - 240 тысяч рублей.

Жительница Косой Горы, 34-летний специалист по закупкам одного из образовательных центров, при покупке товара через сайт бесплатного размещения объявлений перевела на сотовый номер 32 тысячи рублей, но оплаченные автомобильные шины не получила.

А 64-летний пенсионер, житель поселка Грицовский Веневского района, поверил позвонившему ему неизвестному и согласился принять участие "в торгах на бирже в Интернете". Для получения прибыли в течение двух недель октября он перевел мошенникам 600 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.